محادثات مصرية أميركية في القاهرة لتعزيز العلاقات بين البلدين

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال جولة بالشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام.

ويجتمع بلينكن في القاهرة بالسيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ومن المتوقع أن يبحث قضايا إقليمية قبل أن يتوجه في وقت لاحق اليوم إلى القدس.

مادة اعلانية

من جهته، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير بلينكن ناقش الجهود الجارية لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اجتماع مع الرئيس المصري.

وأضاف في بيان أن بلينكن أشار أيضا إلى "أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا، وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

وقام بلينكن بزيارة الجامعة الأميركية بوسط القاهرة، حيث التقى مجموعة من الناشطين الشباب.

وجولة المسؤول الأميركي التي بدأت بالقاهرة وستقوده إلى القدس ورام الله، الاثنين والثلاثاء، كانت مقررة منذ فترة طويلة وتتزامن مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام.

خفض التصعيد

ويعتزم بلينكن في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التشديد على ضرورة "اتخاذ تدابير عاجلة لخفض التصعيد"، على ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، الجمعة، بعدما دانت واشنطن الهجوم "المروع" في القدس الشرقية.