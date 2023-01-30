مقتل شخص وإصابة آخرين في مصر.. والشرطة منعت مجزرة أكبر

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نجحت أجهزة الأمن المصرية في منع وقوع مذبحة بشرية مروعة في محافظة القليوبية شمال البلاد.
وتمكنت القوات من القبض على شخص قام بإطلاق النيران بطريقة عشوائية على المارة في منطقة الزرايب في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية ما أدى لسقوط 3 قتلى وجرحى.
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وكشف شهود عيان أن قوات الأمن تمكنت من إنقاذ المتهم من أيدي الأهالي، كما طوقت المنطقة وسيطرت على الموقف.
وتبين أن خلافات مالية بين المتهم وآخرين أدت لنشوب مشاجرة بينهم في الشارع، قام على إثرها أحدهم بإطلاق النار على الآخرين وعلى المارة عشوائيًا لمنع تدخلهم.
وتسبب الحادث في وفاة شخص يدعى محمد سليمان، كما أصيب اثنان آخران.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن المتهم له معلومات جنائية ومن معتادي تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنه تم إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
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