لمنعها من قتل نفسها.. مصرية تعيش مقيدة بسلاسل منذ 10 سنوات

مأساة غريبة تعيشها أسرة مصرية بسبب مرض غريب ونادر أصاب ابنتها وجعلها تعيش مقيدة في سلاسل حديدية منذ 10 سنوات لتجنب تعرضها للموت.

ولجأت أم مصرية في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية شمال مصر لتقييد ابنتها بسلسلة حديدية في منزلها بسبب معاناتها من مرض فى المخ يسبب لها افراط كامل فى الحركة ويجعلها تحاول قتل نفسها وايذاء نفسها والأخرين.

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حاولت الانتحار

من جانبها، تقول خديجة محمد والدة الطفلة للعربية.نت إن ابنتها التى تبلغ من العمر 18 عاما أصيبت بمرض بعد عدة سنوات من ولادتها وبعد فحصها طبيا تبين أنها تعاني من فرط شديد فى الحركة وحاولت الانتحار أكثر من مرة سواء بالقاء نفسها فى مياه النيل أو القفز من شرفة المنزل.





وقالت إنها ولانقاذ ابنتها وتفادي تعرضها للموت قررت تقييدها بسلاسل حديدية وتتولى اطعامها وهي بهذه الحالة، مشيرة إلى أن الابنة حاولت قتل اشقائها وتصيبها نوبات من الصراخ تضطر بعدها لمحاولة طرق رأسها في الجدران.

وطالبت الأم الأطباء بالبحث عن حل لمأساة ابنتها، حيث فشلت كافة طرق ووسائل العلاج معها، مشيرة إلى أن الموت يحاصرها من كل جانب ويكاد مرض ابنتها يدمر أسرتها بالكامل.