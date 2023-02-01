إجلاء المرضى بالكامل.. حريق هائل يلتهم مستشفى خيرياً في مصر
قامت القوات بتطويق المنطقة ومنع اقتراب السيارات والمارة منه
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التهم حريق ضخم مستشفى خيرياً بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتلقت السلطات بلاغا بنشوب حريق ضخم اليوم الأربعاء داخل مستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية شرق القاهرة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وغطت أعمدة الدخان سماء المنطقة.
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ودفعت السلطات بقوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث وإطفاء النيران، فيما تم إخلاء المبنى من المرضى والعاملين فيه قبل بدء عمليات الإطفاء.
وقامت القوات بتطويق المنطقة ومنع اقتراب السيارات والمارة منه، فيما لا تزال عمليات إخماد النيران مستمرة.
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