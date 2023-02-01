اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إجلاء المرضى بالكامل.. حريق هائل يلتهم مستشفى خيرياً في مصر

قامت القوات بتطويق المنطقة ومنع اقتراب السيارات والمارة منه

القاهرة -العربية نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

التهم حريق ضخم مستشفى خيرياً بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتلقت السلطات بلاغا بنشوب حريق ضخم اليوم الأربعاء داخل مستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية شرق القاهرة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وغطت أعمدة الدخان سماء المنطقة.

غلق موانئ وسقوط أعمدة إنارة.. موجة طقس سيئ تجتاح محافظات مصر مصر غلق موانئ وسقوط أعمدة إنارة.. موجة طقس سيئ تجتاح محافظات مصر

ودفعت السلطات بقوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث وإطفاء النيران، فيما تم إخلاء المبنى من المرضى والعاملين فيه قبل بدء عمليات الإطفاء.

وقامت القوات بتطويق المنطقة ومنع اقتراب السيارات والمارة منه، فيما لا تزال عمليات إخماد النيران مستمرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نساء إيران يبتكرن وسائل جديدة للاحتجاج على سلوك النظام.. ما هي؟ نساء إيران يبتكرن وسائل جديدة للاحتجاج على سلوك النظام.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط