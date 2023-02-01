غلق موانئ وسقوط أعمدة إنارة.. موجة طقس سيئ تجتاح محافظات مصر

تعرضت عدة محافظات في مصر لموجة من الطقس السيئ أدت لإغلاق موانئ وسقوط أعمدة إنارة بسبب الرياح والأمطار.

وقررت السلطات غلق موانئ بكفر الشيخ وشمال سيناء والسويس، فيما سقطت 7 أعمدة إنارة وكهرباء بمحافظتي شمال سيناء وكفر الشيخ، وشهدت محافظات أخرى سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة.

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وأعلنت وزارة التنمية المحلية استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ، وتكثيف تواجد القيادات المحلية الميدانية وجميع الأجهزة التنفيذية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن تقرير غرفة عمليات الوزارة تلقت اليوم الأربعاء بلاغات تفيد باستمرار غلق ميناء برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ وميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء نظراً لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، كما تم غلق ميناء السخنة بمحافظة السويس.

وذكر أن أغلب المحافظات الساحلية شهدت طقسا غير مستقر وهبوب رياح متفاوتة الشدة، مما أدى إلى سقوط أعمدة إنارة على الطريق الساحلي الدولي قبل قرية مصفق بمركز مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وكفر الشيخ ونفوق ماشية نتيجة صعق كهرباء بكفر الشيخ.

وأعلن الوزير المصري سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على أحياء منتزه أول وثان والجمرك ووسط وشرق وعامرية ثان وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وعلى مدينتي مرسى مطروح وبراني بمحافظة مطروح ومتوسطة على مدينة دمياط مؤكدا أنه يجري حاليا رفع تراكمات المياه.

ولفتت الوزارة إلى استقرار الحالة العامة في باقي المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح، ناصحة المواطنين بالابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية أو أعمدة الإنارة والضغط العالي، و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات وتوخي الحذر أثناء القيادة وخلال هطول الأمطار.