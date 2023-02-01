ما بين أنوش وفتاة العباءة.. عالم مصر الافتراضي يشهد جرائم إرهاب وفسق ومخدرات

تشهد جرائم العالم الافتراضي المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي تزايدا كبيرا في مصر، حيث ألقت السلطات المصرية القبض قبل أيام على نبوية "أنوش" على خلفية نشرها مقاطع فيديو وصفت بـ"الخادشة للحياء" على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الروتين اليومي"، تظهر خلالها بملابس مثيرة لجذب المتابعين وزيادة المشاهدات.

وأثار المحتوى الذي تقدمه "أنوش" جدلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ودشن العديد من مستخدمي "فيسبوك" حملة انتقادات وسخرية من محتوى المقاطع، واعتبروا أنها تحمل "إيحاءات جنسية".

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وألقي القبض على نبوية هذا الأسبوع، واتهمتها السلطات بالتحريض على الفسق عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتحقيق أرباح بالمخالفة لقيم المجتمع، بحسب جهات التحقيق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات النيابة مع نبوية أنها تجني ما يصل إلى ألف دولار أسبوعيا.

ومع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، اتجه البعض إلى صناعة المحتوى بهدف جني أرباح من المشاهدات، خاصة على موقع "يوتيوب" للمقاطع المصورة وتطبيق "تيك توك".

تحريض على الفسق

وتنوعت الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، من التحريض على الفسق كما في حالة نبوية، إلى الاتهام بالانضمام إلى "جماعة إرهابية" مثل بسمة حجازي، أو "وردة"، التي ألقت السلطات المصرية القبض عليها في وقت سابق من الشهر الحالي واتهمتها بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى تحريضيا برفقة آخرين.

وظهرت "وردة"، التي عرفت أيضاً بـ"فتاة العباءة"، في مشهد تمثيلي على وسائل التواصل الاجتماعي لزيارة شاب في أحد السجون، وهو ما أدى إلى القبض عليها بعد أن حظي بعدد مشاهدات ضخم.

نصب ومخدرات أونلاين

وفي صورة أخرى من جرائم العالم الافتراضي، ألقي القبض على هدير عاطف، وهي صانعة محتوى عن الأزياء والموضة، وزوجها الشهر الماضي بعد أن تلقت الشرطة بلاغات عديدة ضدهما بدعوى استيلائهما على أموال لاستثمارها مقابل أرباح مالية، واتهمتها الشرطة بالنصب والاحتيال.

لكن الأكثر غرابة هو شخص أطلق على نفسه اسم "أبو كيان" ونشر إعلانا على صفحته على "فيسبوك" لبيع مخدر الحشيش، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه الشهر الماضي بعد انتشار منشوره على "فيسبوك"، وتم ضبطه وفي حوزته كيلوغرامان من مخدر الحشيش.

مستخدمون بالملايين لوسائل التواصل

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 68.5 مليون مستخدم في يونيو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر 51 مليونا في يناير 2022، بزيادة قدرها 5% عن نفس الشهر من عام 2021، بحسب بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.



وذكر البيان أن عدد مستخدمي "يوتيوب" في مصر بلغ نحو 46.3 مليون مستخدم، وعدد مستخدمي "فيسبوك" نحو 44.7 مليون، وعدد مستخدمي "إنستغرام" 16 مليونا.