بالتعاون مع روسيا.. هذه صور أحدث إنشاءات المفاعل النووي بمصر

نشرت السفارة الروسية في مصر صورتا حديثة لإنشاءات المفاعل النووي المصري في منطقة الضبعة، والذي تقيمه مصر بالتعاون مع شركة روساتوم النووية الروسية.

وقالت إن هذه هي صور التقدم في بناء المفاعلين الأولين للمحطة النووية المصرية الأولى.

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وكانت القاهرة قد تعاقدت على بناء ٤ مفاعلات نووية في منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح شمال البلاد ، بقوة ١٢٠٠ ميجا وات للمفاعل الواحد ، حيث تم البدء في مفاعلين بالفعل وفي انتظار استكمال باقي الإجراءات اللازمة للبدء في باقي المفاعلات.

من جانبه، كشف أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الرصيف البحري بموقع المحطة جاهز لاستقبال أول معدة طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل وذلك بعد الانتهاء من تصنيعها واختبارها في روسيا.

وأضاف في تصريحات صحافية أنه سيتم الإبقاء على نحو 40 سم من الخرسانة للوصول للمستوى الذي سيتم عليه تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى بالمحطة بعد وصولها خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، مشيرا إلى أن تصنيع مصيدة قلب المفاعل استغرق نحو 14 شهرا وجميع مراحلها الفنية تمت داخل روسيا ، كما زار وفد مصري المصنع الذي قام بالتصنيع لإجراء الاختبارات الأولية لها للتجهيز لعملية الشحن.

وأكد الوكيل أن مصيدة قلب المفاعل تعتبر معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والتي تنتمي إليه مفاعلات محطة الضبعة، موضحا أنها عبارة عن نظام حماية يتم تركيبه في مبنى المفاعل أسفل قاع الوعاء بهدف رفع درجة أمان وسلامة الوحدة حال حدوث أي أمر خارج إطار التصميم، وكذلك منع التسريب وانتشار المواد المشعة في البيئة.





وكانت الحكومة المصرية قد منحت الضوء الأخضر للبدء في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية العام الماضي.

ويجري بناء المحطة طبقا لعقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر من العام 2017 تقوم بموجبها الشركة الروسية ببناء المحطة وتوصيل الدورة الحياتية المتكاملة للوقود النووي، إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وتقديم الدعم في تشغيل المحطة والعمل على تقديم الخدمات للمحطة خلال العشر سنوات الأولى من تشغيلها، إضافة إلى بناء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.

وفي عام 2015 وقع الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين اتفاقية لإقامة المحطة.

لتوليد الطاقة السلمية

وفي تصريحات سابقة لـ العربية نت" كشف د.مدحت سابق، أستاذ الطاقة النووية وخبير الوقاية الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية أن مصر فكرت في بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة السلمية وتحلية مياه البحر ، وتم اختيار منطقة "الضبعة" بمرسى مطروح مكاناً للمشروع لعدة أسباب أولها أن "الضبعة" مكان ملائم وآمن جداً، وقريب من المياه والتي نستطيع استخدامها لتبريد المحطات النووية، كما أنها أرض مستقرة بعيدة عن حزام الزلزال مما يضمن عدم حدوث تسريب نووي، إضافة إلى أنها تبعد نحو 60 كيلومتراً من التجمعات السكانية، وبالتالي لن تشكل خطورة بيئية أو مجتمعية .

وقال إن المشروع سيحل أزمة الطاقة ويوفر مايعادل 75% من احتياجات مصر الكهربائية، كما سيوفر فائضاً للتصدير و انتاج أضعاف ما تنتجه محطات التوليد من طاقة كهربائية قد تصل إلى 20 ألف ميغاوات للمحطة الواحدة.