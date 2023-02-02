جثته بها آثار رصاص.. القاهرة تطالب بالتحقيق في مقتل مصري بإيطاليا

أعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع حادث مقتل أحد رعاياها بحادث إطلاق نار في إيطاليا وطلبت الكشف عن نتائج التحقيقات.

وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الخميس إن القنصلية المصرية في ميلانو تتابع ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا، كما قامت بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير الماضي.

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كما أضافت أن القنصلية تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة، مشيرة إلى أن القطاع القنصلي قام كذلك بالتواصل الفوري مع أقارب القتيل بالقاهرة للعمل على نقل جثمانه إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

جثة متفحمة

وكانت السلطات الإيطالية قد عثرت على جثة شاب مصري متفحمة داخل سيارته في منطقة ريفية بعد أن اختفى منذ أسبوعين كاملين.

وأعلن مسؤولون في الجالية المصرية بإيطاليا أن السلطات عثرت على جثة الشاب المصري محمد إبراهيم المقيم في سيلافيجنا، متفحمة داخل سيارته وبها آثار إطلاق نار.

وتلقت السلطات بلاغاً باختفاء الشاب الذي يبلغ من العمر 44 عاماً في 16 يناير الماضي، حيث يقيم في سيلافيجنا، وبعد محاولات مضنية من البحث عثروا على جثته داخل سيارته في ريف غامبولو على الحدود مع فيجيفانو.

طلق ناري

واكتشفت السلطات أن الجثة بها طلق ناري، وأن الشاب تعرض للقتل بإطلاق الرصاص أولاً، ثم أشعل الجناة النيران في سيارته لإخفاء معالم الجثة والجريمة.

وتجري السلطات تحقيقا مع كافة معارف وأصدقاء الشاب للوصول للحقيقة حول سبب مقتله وتحديد هوية الجناة، فيما كشفت التحريات أنه كان نشطا للغاية وسط الجالية الإسلامية في المنطقة التي يقيم فيها ويحظى بسمعة طيبة بها