فيديو.. 3 قتلى و32 مصاباً في حريق مروع بمستشفى بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأربعاء نشوب حريق داخل إحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة العاصمة، ودفعت بـ 12سيارة إسعاف إلى موقع الحريق الذي نشب في قسم الأشعة داخل المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار أن "الحصيلة الاولية للحادثة تشير إلى إصابة 32 مواطناً وثلاث حالات وفاة"، مشيراً إلى تقديم الخدمات الإسعافية لأربعة مصابين في موقع الحريق من دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات، "لافتاً إلى نقل 14 مصاباً إلى مستشفى الزيتون التخصصي و11 مصاباً إلى مستشفى المطرية ومصابين إلى مستشفى جامعة عين شمس ومصاب آخر إلى مستشفى سيد جلال الجامعي بالعاصمة القاهرة".

إنا لله وإنا إليه راجعون

مصرع 3 أشخاص في حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية، قبل تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق pic.twitter.com/viMv3pCHHT — Mansoura Haroun (@MansouraHaroun4) February 1, 2023

مادة اعلانية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان "توافر جميع الأدوية وأكياس الدم بمختلف الفصائل في جميع مستشفيات"، مشيراً إلى أن "الإصابات تراوحت بين حروق وكسور واختناقات، وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة"، موضحاً أن أعداد الإصابات المعلنة جاءت نتيجة الحصر المبدئي وتجري متابعتها.

في غضون ذلك، أكد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال على صفحة المحافظة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على أن "على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق".

وقالت الصفحة الرسمية إن غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل وحدة الأشعة المقطعية بالدور الأرضي بالمستشفى وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجارى عمليات التبريد"