من الذهب الخالص.. فستان بـ15 مليون جنيه يثير جدلاً في مصر

أثار منشور على حساب لشركة متخصصة في بيع الذهب والماس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدلاً كبيراً بعدما تضمن عرضاً لبيع فستان من الذهب الخالص تبلغ فيمته 15 مليون جنيه.
فقد نشرت صفحة الشركة عرضاً قالت فيه "فستان من الذهب" الوزن 9 كيلو.. السعر 15.7 مليون جنيه، التوصيل مجاناً وخصم 10% للعميل الأول، مؤكدة أنها ستعرض الفستان غداً الجمعة في مهرجان الذهب بموقعها في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية شمال مصر.
ورداً على أحد التعليقات أوضحت الصفحة أن الفستان المعروض هو القطعة الأخيرة المعروضة للبيع.
استفزت المصريين
وأثار المنشور حالة استياء واسعة على مواقع التواصل حيث طالب المغردون بمحاسبة الشركة التي، حسب تعبيرهم، استفزت مشاعر المصريين الذين يعانون خلال الفترة الحالية من ارتفاع الأسعار تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار.
فيما اعتبر البعض الآخر أن الشركة تبيع كميات من الذهب ولكن على هيئة فستان وهو استثمار للراغبين في ادخار أموالهم عن طريق شراء الذهب كما أنه يعد فرصة لهواة اقتناء مثل هذا النوع من المنتجات المميزة والفريدة.
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