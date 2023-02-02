والد طفل قتل دهساً على يد نجل فنان مصري يكشف تفاصيل ما حدث

روى المواطن المصري محمود الشوربجي والد الطفل عمر الذي قتل بسبب السرعة الجنونية لسيارة يقودها نجل فنان مصري شهير التفاصيل المرعبة للحادث.

وقال في تصريحات خاصة "للعربية .نت"إنه كان يقود سيارته برفقة زوجته وابنيه فجر أول أمس الثلاثاء بشارع المشير بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية ، وعند التقاطع مع مزلقان للقطارات هناك حيث تتواجد مطبات صناعية للتهدئة اضطر للتهدئة ليفاجىء بسيارة مسرعة قادمة من الخلف تطيح بسيارته وتجعلها تنقلب به وباسرته على جانب الطريق .





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وأضاف أن قوة الاصطدام جعلته يفقد وعيه للحظات لكنه تمكن من الخروج وزوجته من السيارة ،ليكتشف ان نجله الأكبر عمر وكان نائما في المقعد الخلفي غارقا في دمائه ،وفاقدا تماما للوعي ،مشيرا إلى أن الشرطة طوقت المكان بسرعة والقت القبض على قائد السيارة المتسببة في الحادث واصطحبته معها للتحقيق معه .

وتابع أنه وبمساعده الأهالي سارع لنقل نجله إلى المستشفى حيث فارق الحياه هناك متأثرا بإصابته القوية ، مؤكدا أن تقرير الأطباء أكد اصابته بنزيف في المخ والأذنين وجروح قطعية بالرأس وسجحات بالوجه .

قال إن تفاصيل الحادث كانت صادمة له ولزوجته وشعرا أن ما يحدث لهما وفقدان ابنهما كان كابوسا داميا موضحا أنه لم يعلم أن قائد السيارة المتهور المتسبب في الحادث نجل فنان شهير إلا بعد وفاة ابنه.

وكان طفل يبلغ من العمر 9سنوات قد لقى مصرعه بعد اصطدام سيارة يقودها نجل الفنان المصري إيمان البحر درويش بسيارة تقله مع أسرته في أحد شوارع محافظة الإسكندرية شمال مصر .

وتبين من التحريات أن نجل الفنان ويدعى اسلام كان يقود سيارته بسرعة جنونية بشارع المشير في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية واختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدامه بسيارة أمامه ووفاة طفل كان يجلس في مقعدها الخلفي .

والقت السلطات القبض على نجل الفنان فيما تم نقل جثة الطفل لمشر حة كوم الدكة حيث تم تشييع جنازته ظهر أمس الأربعاء .

يذكر أن الفنان إيمان البحر درويش هو حفيد الفنان سيد درويش وهو من مواليد كوم الدكة باﻹسكندرية عام 1955، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة اﻹسكندرية، ثم بدأ مشواره الغنائي بتكوين كورال غنائي أثناء دراسته بالكلية لتقديم أعمال جده الفنان الراحل.

شارك في عدة أفلام سينمائية منها "طير في السماء"، و "تزوير في أوراق رسمية"، و"حكاية في كلمتين"ومسلسل "حبيبي الذي لا أعرفه".

عين إيمان البحر درويش نقيبًا للموسيقيين عام 2012 ،وترددت شائعات عن اختفائه قبل أعوام ليتبين أنه كان يعاني من عده أمراض ويخضع للعلاج .