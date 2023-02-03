شاب مصري ينهي حياته وسط الشارع.. صعقاً بالكهرباء

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شهدت قرية مصرية واقعة مأساوية، مساء الخميس، فقد أقدم شاب على إنهاء حياته صعقا بالكهراباء في وسط الشارع وأمام المارة.
"فتح الكابينة بنفسه"
في التفاصيل، رصدت كاميرا مراقبة في قرية شبرمنت بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، الشاب أثناء سيرة نحو محول كهربائي بأحد شوارع القرية، ثم فتح كابينة المحول الكهربائي وحاول نزع الأسلاك. وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".
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وبعد محاولات منه أصيب بصعق كهربي وفارق الحياة في الحال، وهرع الأهالي إلى القتيل محاولين إسعافه لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.
"بجوار فيلا حسن حسني"
فيما كشف شاهد عيان، أن الشاب المتوفى مجهول الهوية ولا ينتمي إلى قرية شبرامنت.
وأضاف أنه بالسؤال عن القتيل تبين أن القتيل يعاني من مرض نفسيا، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت بجوار فيلا حسن حسني.
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