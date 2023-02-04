أصدقاؤه قتلوه لسرقة 80 ألف جنيه.. جريمة تروع مصر

جريمة بشعة روعت منطقة المذبح بالسيدة زينب جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بعد ذبح شاب بدافع السرقة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 3 متهمين قاموا بذبح صديقهم أحمد عويس، الذي يعمل تاجراً للأغنام، من أجل سرقة 80 ألف جنيه أي ما يعادل 2700 دولار، كما تم ضبط سلاح الجريمة المستخدم.

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ألقوه داخل مخزن للحوم!

فيما كشفت التحريات أن المارة فوجئوا بثلاثة شباب يتشاجرون مع آخر في أحد شوارع المذبح، غير أنهم سرعان ما اختفوا وبعدها بساعات تم العثور على جثة أحدهم وبها طعنات قاتلة بالجسد والرقبة، وملقاة داخل مخزن للحوم بالمنطقة.

كذلك كشفت كاميرات المراقبة هوية الجناة، حيث تبين أن الأصدقاء الأربعة كانوا قد اجتمعوا خلال حفل زفاف وتشاجروا مع أحدهم، وبعدها استدرجوه لمخزن للحوم وانهالوا عليه طعناً حتى الموت.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا الجريمة لسرقة 80 ألف جنيه كانت بحوزة صديقهم من متحصلات تجارته في بيع الأغنام.

ضائقة مالية

واعترف المتهمون أنهم كانوا يمرون بضائقة مالية، وعلموا أن صديقهم حصل على مبلغ كبير من متحصلات بيع الأغنام، فاتفقوا على سرقته وخططوا لمقابلته واستدراجه وقتله.

إلى ذلك تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.