أكمل جراحة طفلة وسط حريق المستشفى.. الطبيب المصري يروي

"إما أن نخرج بها أو نموت معها".. تلك كانت كلمات طبيب مصري أثناء إجرائه عملية جراحية لطفلة وسط حريق اندلع في مستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية شرق العاصمة القاهرة قبل أيام، وأسفر عن 35 قتيلاً وجريحاً.

وكان أستاذ جراحة الأطفال رفعت البدوي قد أصر على إجراء العملية لإنقاذ الطفلة رغم نشوب حريق في المستشفى.

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طلب من العمال المغادرة

إلى ذلك، روى ما حدث لـ"العربية.نت"، قائلاً إنه أثناء إجرائه جراحة في القولون لطفلة تبلغ 5 سنوات وتدعى فريدة، فوجئ بالعمال يبلغونه بوجود حريق في المستشفى، لافتاً إلى أنه كان يعتقد أن الحريق بسيط، فطلب منهم إغلاق الأبواب في غرفة العمليات حتى يتمكنوا من العمل بهدوء والتركيز.

وأضاف أنه مع مرور دقائق قليلة سمع صراخاً وتعالت الاستغاثات مع وجود ضوضاء وفوضى، ثم فوجئ بالعمال يعاودون الدخول مجدداً إلى غرفة العمليات ويطلبون منه المغادرة مع فريقه الطبي لكون ألسنة اللهب تقترب من الغرفة وسحابة الدخان بدأت تغطي أرجاء المكان.

غير أنه طلب منهم مرة أخرى المغادرة، مؤكداً لهم أنه لن يخرج إلا بعد انتهاء الجراحة لصعوبة ترك الطفلة في هذه الحالة.

موت حتمي

واتفق مع زميله طبيب التخدير على تسريع الإجراءات لإنهاء الجراحة في حدود 10 دقائق قبل أن تصل النيران لغرفة العمليات، إلا أنه فوجئ بانسحاب باقي الطاقم الطبي، ما عداه هو وطبيب التخدير.

كما شدد على أنه لم يكن يستطيع الخروج وبطن الطفلة مفتوحة، ما يعرضها للموت الحتمي، مؤكداً أنه استمر حتى انتهاء الجراحة رغم انقطاع الكهرباء، معتمداً على ضوء الجهاز المحمول. بعدها قام طبيب التخدير بإكمال عمليات الإفاقة للطفلة رغم توسلات أسرتها بإخلاء المكان حرصاً على حياتهم.

كذلك ختم قائلاً إنه طلب من الشباب الموجودين تأمين وصول سيارة الإسعاف لنقل الطفلة لمستشفى السيد جلال وتأمين خروجها وسط الدخان، مؤكداً أن الأطباء استقبلوهم كأحسن ما يكون، ووفروا لهم كافة الخدمات حتى بدأت الطفلة في التعافي واستعادة صحتها.

حريق ضخم

يذكر أن السلطات كانت أعلنت وفاة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حريق ضخم اندلع بمستشفى خيري في القاهرة.

أتى ذلك بعد أن تلقت بلاغاً، الأربعاء الماضي، بنشوب حريق ضخم داخل مستشفى النور المحمدي بالمطرية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وغطت أعمدة الدخان سماء المنطقة.

فيما دفعت بقوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث وإطفاء النيران، وتم إخلاء المبنى من المرضى والعاملين فيه قبل بدء عمليات الإطفاء.