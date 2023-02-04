وفاة رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

توفي اليوم السبت شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق عن عمر ناهز 68 عاما.

من جهته، نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساعد الرئيس ورئيس الوزراء السابق. وكتب السيسى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

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"كان رجلا عظيما"

وقال إن "الراحل كان رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة".

كما أضاف: "لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.. إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

سيرته الذاتية

ولد شريف إسماعيل في السادس من يوليو تموز 1955 وكلفه السيسي بتشكيل الحكومة في 12 سبتمبر أيلول عام 2015.

وكان قد شغل قبل تشكيله الحكومة منصب وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن حكومتي إبراهيم محلب الأولى والثانية.

تقدم إسماعيل باستقالته في الخامس من يونيو حزيران 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية السيسي اليمين لفترته الرئاسية الثانية في الثاني من يونيو 2018.