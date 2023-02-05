اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نقابة المحامين المصرية

براءة 6 محامين مصريين أثارت قضيتهم أزمة في مرسى مطروح

صدر الحكم بالإيقاف الشامل لباقي التهم، بما فيها المراقبة، إلى جانب البراءة من تهمة البلطجة

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال محاميان إن محكمة استئناف مصرية قضت، اليوم الأحد، ببراءة ستة محامين أثار الحكم بحبسهم لمدة سنتين ومراقبتهم مدة مماثلة استياء واسعا بين المحامين.

وأبلغ المحامي فرحات ناجي القناشي، وكالة أنباء العالم العربي بأن محكمة مستأنف مرسى مطروح بمحافظة مطروح في شمال غرب مصر قضت ببراءة المحامين الستة من تهمة البلطجة لكنها في الوقت نفسه قضت بحبسهم ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ عن ثلاث تهم أخرى، هي التعدي على موظفين بالضرب، والتعدي على موظفين بالقول، وإتلاف مال عام بمجمع محاكم مرسى مطروح.

وأضاف القناشي في اتصال هاتفي "صدر الحكم بالإيقاف الشامل لباقي التهم، بما فيها المراقبة، إلى جانب البراءة من تهمة البلطجة".

وتعني المراقبة أن يقضي المحكوم عليه الليل في مركز للشرطة بعد انقضاء عقوبة الحبس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعذيب بالكهرباء واغتصاب فتاة أمام أخيها.. فظائع في سجون إيران تعذيب بالكهرباء واغتصاب فتاة أمام أخيها.. فظائع في سجون إيران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط