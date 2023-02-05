براءة 6 محامين مصريين أثارت قضيتهم أزمة في مرسى مطروح

قال محاميان إن محكمة استئناف مصرية قضت، اليوم الأحد، ببراءة ستة محامين أثار الحكم بحبسهم لمدة سنتين ومراقبتهم مدة مماثلة استياء واسعا بين المحامين.

وأبلغ المحامي فرحات ناجي القناشي، وكالة أنباء العالم العربي بأن محكمة مستأنف مرسى مطروح بمحافظة مطروح في شمال غرب مصر قضت ببراءة المحامين الستة من تهمة البلطجة لكنها في الوقت نفسه قضت بحبسهم ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ عن ثلاث تهم أخرى، هي التعدي على موظفين بالضرب، والتعدي على موظفين بالقول، وإتلاف مال عام بمجمع محاكم مرسى مطروح.

مادة اعلانية

وأضاف القناشي في اتصال هاتفي "صدر الحكم بالإيقاف الشامل لباقي التهم، بما فيها المراقبة، إلى جانب البراءة من تهمة البلطجة".



وتعني المراقبة أن يقضي المحكوم عليه الليل في مركز للشرطة بعد انقضاء عقوبة الحبس.