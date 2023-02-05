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حادث مصر
من الحادث

بينهم أطفال.. إصابه 42 شخصا في حادث مروع بمصر

وقع الحادث على وصلة أبو سلطان بين طريقي الإسماعيلية-القاهرة والإسماعيلية-السويس الصحراوي

القاهرة- العربية.نت
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في حادث مروع جديد بمصر، أصيب 42 شخصا، بينهم أطفال، صباح اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقلهم على وصلة أبو سلطان قرب مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت مديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم "ر ع م 3798" على وصلة أبو سلطان بين طريقي الإسماعيلية القاهرة والإسماعيلية السويس الصحراوي تحمل عددا من الأطفال.

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حادث
حادث
حادث 3
حادث 3
حادث 2
حادث 2

حالات حرجة

وعلى الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

فيما رفعت المستشفيات حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال المصابين.

وقالت المصادر الطبية إن معظم الحالات في حالة حرجة وإنه جار استدعاء كافة استشاريي الجراحة والمخ والأعصاب والأطفال إلى المستشفيات.

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