حزن في مصر.. ذهب ليعاتب شقيقه فماتا غرقاً

في حادثة أدمت قلوب أهالي مدينة فارسكور بمحافظة دمياط المصرية، توفي شقيقان في العقد الثاني من العمر بعد عتاب أخوي.

القصة المأساوية بدأت بعتاب الأخ الأكبر رائد والذي يبلغ 21 عاما لشقيقه الأصغر حسن 17 عاما بسبب تصرفاته التي يشوبها بعض التهور رفقة أصدقائه.

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لكن هذا العتاب تحول إلى كارثة عندما قرر حسن أن يقفز بشكل مفاجئ في الترعة من أعلى الجسر الذي كانا يقفان عليه، وقرر شقيقه الأكبر على الفور القفز لإنقاذه ناسيا أنه لا يجيد السباحة حتى لقي الاثنان حتفهما غرقاً، على حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.

وكان مركز شرطة مدينة فارسكور قد تلقى بلاغاً بغرق شابين هما حسن حسن جبريل ورائد حسن جبريل بمياه النيل بعد قفزهما من أعلى الكوبري.