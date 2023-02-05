صور.. تمساح نيلي يقتحم منزل أسرة مصرية ويثير الرعب

أثار تمساح نيلي الرعب في إحدى مدن محافظة أسيوط جنوب مصر.

وفوجئت أسرة مصرية تقيم في منزل على النيل بمدينة أبو تيج بتمساح يخرج من النيل ويقتحم منزلهم ويلتهم جروا صغيرا ثم يهاجم أفراد الأسرة.

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وقال سعد عبد الفتاح أبو عيلة رب الأسرة للعربية.نت "إن التمساح النيلي هاجم الأطفال وكاد يصيبهم، لذا استعان بمجموعة من الحبال والشباك لاصطياده"، مضيفا أنه اضطر لذلك لإنقاذ أطفاله وأطفال شقيقه الذين يقيمون معهم في المنزل .

وقال إنه يعلم أن التمساح النيلي لا يؤذي أحدا، لكنه اندهش بعد قيامه بالتهام جرو صغير ومهاجمة الأطفال، مشيرا إلى أنه أبلغ المسؤولين في مجلس المدينة بالواقعة لاستلام التمساح والتعامل معه.

وقال رب الأسرة إنه أخطر كذلك المسؤولين في وزارة البيئة لإمكانية وضع التمساح في إحدى حدائق الحيوان.

يذكر أنه في أكتوبر من العام قبل الماضي، أثار حيوان غريب يشبه التمساح الرعب في إحدى قرى مدينة أبنوب بنفس المحافظة.

وكشف أهالي قرية العوامر التابعة للمدينة ظهور حيوان غريب يشبه التمساح النيلي أو الورل بقريتهم، ما أثار رعباً وفزعاً بينهم.

وتمكنت السلطات من ضبط الورل والتعامل معه، حيث قالت وزارة البيئة إنه ينتشر على ضفاف نهر النيل ولا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

وأضافت أنه مدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم 21 لسنة 1989، والذى ينص على حظر صيده أو الاتجار فيه بشكل غير مقنن.