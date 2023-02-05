لغز وفاة راقصة داخل مقهى في مصر

كشفت مصادر أمنية، ليل الأحد، عن وفاة راقصة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها بأحد "الكافيهات" بمنطقة المهندسين قرب العاصمة المصرية، الأمر الذي أثار صدمة رواد موقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن هويتها وكواليس الوفاة.

"كانت تدخن مع زوجها"

في التفاصيل، نقلت وسائل إعلام مصرية عن شاهد عيان كان متواجدًا في المقهى لحظة حدوث الوفاة، مُشيرًا إلى أنها كانت تُدخن الشيشة مع زوجها.

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ثم تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية نقلت على إثرها إلى المستشفى لكنها توفيت في الحال، وفقًا لتقارير الكشف الطبي المبدئي.

عدم وجود شبهة جنائية

وأفادت التحريات الأولية بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، لافتة إلى أنها كانت قد توقفت عن الرقص منذ فترة.

كما أوضحت أن الراقصة كانت بالمقهى وشعرت بمتاعب صحية فجأة إثر تعرضها لأزمة قلبية مع هبوط في الدورة الدموية ما تسبب في وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.