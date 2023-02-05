"مستر وايت".. طريقة مبتكرة لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية بمصر
المدرس المصري مبتكر الشخصية الخيالية كشف لـ"العربية.نت" مدى تأثيرها الإيجابي على الطلاب
بفكرة "خارج الصندوق"، ابتكر مدرس مصري طريقة جديدة وفريدة لتعليم طلابه اللغة الإنجليزية بسهولة.
مدرس اللغة الإنجليزية طارق عبدالفتاح بدأ في استخدام "شخصية خيالية" من اختراعه لتيسير العملية التعليمية على طلابه، حيث يظهر داخل الفصل طول مدة الدرس مرتديا شعرا وذقنا باللون الأبيض.
كما يعتمد أيضا المعلم على أنشطة تعليمية وحركية أخرى لتعليم الطلاب اللغة.
وكشف المعلم المصري لـ"العربية.نت" عن تأثير طريقته الإيجابي على طلابه قائلاً: شخصية مستر وايت لاقت تفاعلا كبيراً من الطلاب ليس فقط في تعلم اللغة الإنجليزية فقط وإنما في غرس قيم أخلاقية أيضاً كونها شخصية من نسج الخيال وهم لا يعرفونها".
ومن جانبهم أشاد بعض طلاب الأستاذ طارق بفضل هذه الطريقة، قائلين إن اللغة الإنجليزية أصبحت غايه في السهولة بالنسبة لهم بفضل طريقته المبتكرة، كما أصبحوا ينتظرون درس اللغة الإنجليزية بفارغ الصبر.
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