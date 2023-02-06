أزمة قلبية.. وفاة راقصة مصرية أثناء تدخين النرجيلة في مقهى

في واقعة حزينة، لفظت راقصة مصرية أنفاسها الأخيرة أثناء تدخينها النرجيلة داخل مقهى في أحد ضواحي مدينة الجيزة جنوب مصر.

وتلقت السلطات بلاغاً بسقوط راقصة جثة هامدة خلال جلوسها في مقهى شهير لتدخين النرجيلة.

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وكشفت التحقيقات أن الراقصة أصيبت بحالة إعياء أثناء تواجدها في المقهى برفقة صديقتها وسقطت على الأرض مغشياً عليها، وعقب نقلها إلى المستشفى تبين أنها فارقت الحياة.

وأوضح تقرير المستشفى أن سبب الوفاة شعور الراقصة بضيق في التنفس أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وتبين أن الراقصة المتوفية اعتزلت الرقص منذ 10 سنوات، وكانت تتردد على المقاهي الشهيرة للجلوس مع صديقاتها. وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين صحة الواقعة وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.