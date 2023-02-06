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من حادث طريق شرم الشيخ

بينهم أطفال.. عشرات الإصابات بانقلاب حافلة سياحية جنوب سيناء

تم الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بطريق عيون موسى في اتجاه محافظة السويس، لنقل المصابين إلى مستشفيات رأس سدر وأبورديس

القاهرة - العربية.نت
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أصيب اليوم الاثنين 47 شخصا، بينهم أطفال، في حادث انقلاب حافلة سياحية على الطريق الدولي بجنوب سيناء، قادمة من شرم الشيخ باتجاه الإسكندرية.

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حادثة
حادثة
حادث طريق شرم الشيخ
حادث طريق شرم الشيخ

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بلاغا يفيد بحادث انقلاب حافلة على الطريق الدولي الجديد قبل كمين عيون موسى بنحو 5 كيلومترات، وأسفر الحادث عن إصابة 47 شخصا، بينهم 9 أطفال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بطريق عيون موسى في اتجاه محافظة السويس، لنقل المصابين إلى مستشفيات رأس سدر وأبورديس.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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نقل المصابين للمستشفى

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد المصابين في حادث انقلاب الحافلة السياحية بلغ 47 مصابا، جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، ونقل 43 مصابًا إلى مستشفى السويس العام.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن حالة المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى رأس سدر مستقرة، وجاري إجراء كافة الإشاعات والتحاليل الطبية لهم، للتأكد من سلامتهم.

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