اتهمها بتعاطي المخدرات.. زوج علا غانم ينفي الاعتداء عليها

في تطور جديد لاستغاثة علا غانم والتي أكدت فيها تعرضها للضرب والطرد والتهديد بالتشويه بماء النار، نفى عبد العزيز لبيب زوج الفنانة المصرية كافة الاتهامات التي وجهتها له عبر استغاثتها على تطبيق "إنستغرام" أمس الاثنين.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن زوجته الفنانة تحت تأثير المخدرات، وطلب من المحققين أن يفحصوا ذلك، كما طلب منها سرعة العلاج من الإدمان.

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وأضاف أنه تزوج الفنانة منذ 18 عاماً وعاشا سوياً أجمل أيام حياتهما وكانا يتنقلان في إقامتهما ما بين مصر وأميركا حيث حصل على الجنسية الأميركية.

كذلك أشار إلى أنه فوجئ موخراً بزوجته تطلب منه أن تسافر بمفردها لمصر لإجراء فحوصات طبية على أسنانها وزيارة ابنتها مشيرا إلى أنه وافق على طلبها ودعاها لسرعة العودة خلال شهر على الأكثر.

دعوى خلع

إلى ذلك، تابع الزوج أنه بعد ذلك تلقى اتصالاً هاتفياً من محاميه الخاص يطالبه بسرعة العودة إلى القاهرة للمثول أمام المحكمة بسبب قضية خلع أقامتها عليه زوجته، مؤكدا أنها بالفعل كانت قد أقامت الدعوى منذ فترة كبيرة وتمت تسويتها بالتصالح.

وأشار إلى أنه عاد إلى القاهرة لإنهاء الأمر وعند زيارته لزوجته فوجئ باعتداء بلطجية ومجهولين عليه واستدعاء الشرطة التي حضرت للمكان وسيطرت على الموقف وسجلت كل ما حدث، نافيا اعتداءه عليها بالضرب أو تهديدها.

كذلك قال إنه يحب زوجته ويتمنى تصفية الأجواء بينهما والعودة مجدداً، مؤكداً أن والدتها تقف وراء هذه المشكلات لكونها تكرهه وتسيطر على ابنتها وحفيدتها ونجحت في أن تجعلهما يناصبونه العداء.

بلطجية اعتدوا عليه

وكشف الزوج أنه تعرض للضرب من بلطجية أحضرتهم الفنانة للاستيلاء على الفيلا التي كانت مخصصة كمنزل الزوجية لهما في مصر ما تسبب له بكسور وقطع في يده.

من جانبه قال محسن حجاج محامي الزوج لـ"العربية.نت" إنه تقدم ببلاغ للنائب العام أثبت فيه الإصابات التي تعرض لها رجل الأعمال الأميركي زوج الفنانة وتعرضه للتعدي والضرب من بلطجية أحضرتهم له خلال تواجده في الفيلا.

وكشف أنه تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة أبو النمرس جنوب الجيزة وإعداد كشف طبي على الزوج لإثبات إصابته بجروح في الوجه واليد بعمق 6 سنتيمترات وكسر بالذراع مؤكدا أنه تم تقييد البلاغ كجنحة ضد الفنانة ووالدتها وآخرين برقم 1379جنح أبو النمرس.

استغاثة علا غانم

وكانت الفنانة علا غانم قد فاجأت متابعيها بكتابة استغاثة عبر صفحتها على "إنستغرام" تفيد بتعرضها للضرب هي وأسرتها وطردهم من منزلهم.

وكتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي "استغاثة إلى المركز القومي لحقوق المرأة.. الدكتورة مايا مرسي.. أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل.. أغيثوني".

وكشفت الفنانة لـ"العربية.نت" أنها تتعرض منذ الجمعة الماضية لهجوم عنيف من قبل بلطجية في منزلها بإيعاز من زوجها الذي رفعت دعوى خلع ضده.

وذكرت أنها رفعت دعوى الخلع ضد زوجها منذ شهور وتتعرض لتهديدات مستمرة بالتشويه بماء النار والضرب بالمولوتوف، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ للأجهزة الأمنية ضده وضد البلطجية الذين استعان بهم.

وأضافت أن زوجها استعان بسيدات لضربها منهن قريبات له، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها مهما حدث.