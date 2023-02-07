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أردوغان والسيسي

بعد الأسد.. السيسي يعزي أردوغان بضحايا الزلزال

القاهرة - العربية.نت 
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم التعزية في ضحايا الزلزال.

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وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس المصري قدم التعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع، الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

أردوغان يشكر السيسي

من جانبه، قدم الرئيس التركي الشُكر للرئيس على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين.

وكان الرئيس المصري قد أجرى اليوم الثلاثاء أيضا اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد للتعزية في ضحايا الزلزال.

اتصال مع الأسد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد السيسي خلال الاتصال تضامن مصر مع سوريا وشعبها في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى أنه وجه حكومته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

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