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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - رويترز
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - رويترز

لأول مرة منذ سنوات.. السيسي يتصل بالأسد معزيا بضحايا الزلزال

القاهرة - العربية.نت 
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لأول مرة منذ سنوات أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري، بشار الأسد، للتعزية في ضحايا الزلزال.

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وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي وقع أمس، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

"تقديم كافة أوجه العون"

وأكد السيسي خلال الاتصال تضامن مصر مع سوريا وشعبها في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى أنه وجه حكومته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في جنوب شرقي تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 5 آلاف جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.

1621 قتيلاً

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 1621 شخصاً في سوريا جراء الزلزال.

ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت.

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون الحصيلة النهائية أكبر بكثير من الأرقام غير النهائية المعلنة.

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