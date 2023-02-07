مصر.. الإعدام لداعشي والمؤبد لـ11 آخرين بقضية العمرانية

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لمتهم واحد والسجن المؤبد لـ 11 آخرين في قضية داعش العمرانية.

كما عاقبت المحكمة 3 متهمين، بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 4 متهمين.

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وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين في القضية أنهم وخلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، قاموا بتأسيس جماعة إرهابية تعتنق فكر تنظيم داعش ومولوا عمليات إرهابية وشرعوا في قتل ضباط شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.

وأكدت النيابة أن المتهمين عرضوا سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنعوا مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها كما أسسوا خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين.