جراحة نادرة.. إنقاذ فتاة مصرية من شلل رباعي

في تدخل جراحي نادر يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، تمكن أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي في سوهاج من إجراء عملية لإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 18 عاما من الشلل.

الفتاة كانت تعاني منذ الولادة من الانغماس القاعدي مع عدم ثبات قاع الجمجمة في الاتصال بالفقرات العنقية، وهي من الحالات نادرة الحدوث.

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وأدى هذا المرض إلى إصابة الفتاة بشلل رباعي حاد نتيجة الضغط على الحبل الشوكي وجذع المخ بقاع الجمجمة.

حالتها مستقرة وتستطيع المشي

وفور وصول الفتاة إلى المستشفى، تم على الفور حجزها بالقسم والتجهيز للتدخل الجراحي لتوسيع قاع الجمجمة مع استعدال اعوجاج الفقرات العنقية وإعادتها الى الوضع التشريحي الطبيعي وتثبيتها بقاع الجمجمة.

من جهته، قال الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إنه تم خروج المريضة من غرفة العمليات إلى العناية المركزة لمتابعة الوظائف الحيوية، والتي أثبتت استقرار حالتها والتحسن في الحركة على مستوى الأطراف الأربعة، وتم خروج المريضة من العناية المركزة إلى القسم الداخلي لتستطيع المشي بعد مرور شهر وهي طريحة الفراش.