صدمة بين المصريين.. بطل كمال أجسام يجمع القمامة!

لتوفير ما يحتاجه من مال لدعم مسيرته الرياضية، يتدرب لاعب كمال الأجسام المصري المصنف على المستوى الوطني علي الشرقاوي في المساء ولكن بعدما يمضي صباحه في جمع القمامة، ما شكل صدمة للمواطنين.

ورغم حصول الشاب البالغ 29 عاماً على جوائز تتضمن ميداليتين برونزيتين في بطولات وطنية، غير أنه يعاني للحصول على التمويل أو الدعم الخارجي شأنه شأن كثير من الرياضيين المصريين الذين يمارسون رياضات فردية، وفق رويترز.

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عربة يجرها حصان

فبدلاً من ذلك، يستخدم عربة يجرها حصان لجمع النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير بمحافظة الغربية في دلتا النيل، ويكسب ما يصل إلى 200 جنيه مصري (6.59 دولار) في اليوم.

ورغم محدودية نظام التدريب الخاص به، فإن الشرقاوي يستمد الإلهام من اللاعب ممدوح السبيعي المعروف بلقب بيغ رامي، وهو لاعب كمال أجسام مصري شهير فاز بلقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021. لذلك يضع الشاب الطموح حلم بطولات كمال الأجسام نصب عينيه.

في السياق، أكد مصطفى التميمي مدرب الشرقاوي، أن الأخير بدأ يحقق نجاحاً بعد فترة وجيزة من بدء التدريب، مضيفاً أنه يسعى للمشاركة في بطولة دولية، مستدركاً بالقول إن رياضة كمال الأجسام تتطلب دعماً وتمويلاً لتوفير التغذية.

يشار إلى أن البطولات العربية لكمال الأجسام تقام بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لتنظيم البطولات الرياضية، تحت إشراف فني مباشر من الاتحاد العربي لكمال الأجسام.