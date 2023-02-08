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من زلزال سوريا - رويترز

وفد مصري في سوريا لإغاثة المنكوبين بمناطق النظام والمعارضة

دبي - العربية.نت
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن وفدا مصريا من قوافل إنقاذ وفرق طبية دخل مناطق المعارضة والنظام بسوريا لإغاثة متضرري الزلزال.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري، بشار الأسد، للتعزية في ضحايا الزلزال.

السيسي يعزي الأسد

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي وقع يوم الاثنين، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد السيسي خلال الاتصال الذي يأتي بعد سنوات طويلة، تضامن مصر مع سوريا وشعبها في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى أنه وجه حكومته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

عدد القتلى في ارتفاع

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 9600 قتيل جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.

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