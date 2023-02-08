وفد مصري في سوريا لإغاثة المنكوبين بمناطق النظام والمعارضة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن وفدا مصريا من قوافل إنقاذ وفرق طبية دخل مناطق المعارضة والنظام بسوريا لإغاثة متضرري الزلزال.
شكراً لمصر و للشعب المصري على موقفهم السبّاق في تلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غربي سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة لقدوم فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ومن الأطباء لتقديم الرعاية الطبية.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا #مصر pic.twitter.com/VkssqAPOZ5— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري، بشار الأسد، للتعزية في ضحايا الزلزال.
السيسي يعزي الأسد
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر، الذي وقع يوم الاثنين، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأكد السيسي خلال الاتصال الذي يأتي بعد سنوات طويلة، تضامن مصر مع سوريا وشعبها في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى أنه وجه حكومته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.
عدد القتلى في ارتفاع
يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 9600 قتيل جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.
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