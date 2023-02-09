السور منع كارثة محققة.. شاهد حافلتين تتعلقان بجسر في مصر
وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الجنونية ومحاولة أحد السائقين تجاوز الحافلة التي تسير أمامه ما أدى لاصطدامه بها
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بسبب السرعة الجنونية علقت حافلتان بجسر في مصر ما أدى لإصابة عددٍ من الركاب فيما أنقذت العناية الإلهية الحافلتين من السقوط من أعلى الجسر.
وتلقت السلطات المصرية بلاغاً باصطدام حافلتين بسور جسر في منطقة الدقي بالجيزة جنوب القاهرة وإصابة عدد من الركاب.
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وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الجنونية ومحاولة أحد السائقين تجاوز الحافلة التي تسير أمامه ما أدى لاصطدامه بها.
وأنقذت العناية الإلهية الحافلتين من السقوط من فوق الجسر حيث تعلقا بالسور ما أدى لإصابة عدد من الركاب نتيجة الزحام والتدافع للخروج منهما وتعرض بعضهما لإصابات
وانتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، لموقع الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين فيما تحاول السلطات انتشال الحافلتين ورفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.
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