السيسي: لا نقبل الإساءة للأشقاء في السعودية ونرفض الانسياق للفتن
الرئيس المصري أكد على تقدير بلاده للعلاقات الطيبة مع جميع الدول خاصة الأشقاء في السعودية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع جميع الدول ولا تقبل الإساءة للأشقاء في المملكة العربية السعودية أو الانسياق وراء الفتن.
وقال السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز"، اليوم الخميس، إن علاقة بلاده رشيدة ومتزنة مع الجميع، خاصة الأشقاء في السعودية، ولا تنسى موقف المملكة الداعم لها، مؤكدا أن سياسة مصر تتسم بالانضباط الشديد، وناصحا بعدم التجاوز والانسياق وراء أمور لا أساس لها من الصحة، أو الانجرار وراء مواقع وصفحات مغرضة تهدف للإساءة والوقيعة بين الدول.
وأضاف الرئيس المصري أنه رغم وجود أزمة سد النهضة مع إثيوبيا لم تصدر كلمة واحدة تُسيء للإثيوبيين، موضحًا أن مصر علاقتها طيبة بالجميع والدول الشقيقة، وحتى لو وجدت أزمة مع دولة شقيقة فسيتم تجاوزها.
وأكد السيسي أن سياسة مصر تتسم بالتوازن الشديد في الداخل والخارج، مؤكدا أنه يتابع جميع مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا للحرص على العلاقات مع الدول الشقيقة.
وخلال الافتتاح، وجه السيسي رسالة طمأنة للمصريين حول استقرار المخزون الاستراتيجي للسلع، وقال إنه يكفي مدة 6 أشهر رغم الأعباء المالية الكبيرة.
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