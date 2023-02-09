السيسي يفاجئ قائد بالجيش: بتدفعوا ضرائب ولا لأ

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحد قيادات الجيش بسؤال حول التزامهم بسداد الضرائب المستحقة على أنشطة الجيش .

وخلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" اليوم الخميس فاجأ السيسي اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسؤال حول الضرائب قائلا له: هل تسددون تكلفة الكهرباء والمياه والخدمات التي تحصلون عليها من الدولة أم لا وهل تسددون الضرائب المستحقة علي الأنشطة الخاصة بكم أم لا؟.

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ورد اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، قائلا إن كل شركات الجهاز تخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة، متابعا أنه تم تسديد 14 مليار جنيه عن العام المالي 2022، منهم 6 مليارات جنيه للكهرباء و3 مليارات جنيه للغاز، 4.5 مليار جنيه للضرائب، والباقي للمياه وغيرها من المصروفات.

وكان الرئيس المصري قد شهد صباح اليوم الخميس افتتاح منطقة "سايلوفودز" للتصنيع الغذائي في مدينة السادات شمال مصر بإجمالي مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع

وتشمل المنطقة عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين و14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.