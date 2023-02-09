مأساة مصرية.. ذهبا لزيارة ابنهما فتوفيا تحت أنقاض تركيا

مأس وقصص درامية وإنسانية مؤثرة خلفها زلزال تركيا، من بينها قصة زوجين مصريين ذهبا إلى هناك لزيارة ابنهما المريض فلقيا مصرعهما تحت الأنقاض.

فقد أدى العشرات من أهالي قرية سلامون قبلي التابعة لمدينة الشهداء في محافظة المنوفية شمال مصر، صلاة الغائب اليوم الأربعاء على زوجين توفيا تحت الأنقاض في تركيا نتيجة الزلزال المدمر.

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جراحة دقيقة

وكشف الأهالي لـ"لعربية.نت"، أنهم تلقوا نبأ مصرع ابن قريتهم أحمد سليمان عثمان البالغ من العمر 59 عاما، وزوجته هدى عبد السلام55 عاما، في تركيا أثناء زيارتهم لأحد أبنائهم الذي يدرس بكلية الطب هناك، مؤكدين أنهم ينتظرون وصول الجثمانين لتشيع جنازتهما ودفنهما بمقابر العائلة بمسقط رأسهما.

وتبين أن الزوجين المصريين يقيمان في إحدى الدول العربية حيث يعمل الزوج هناك وقررا سويا السفر لتركيا ليكون بجوار ابنهم الذي يدرس الطب والمقرر خضوعه لجراحة دقيقة.

جاء ذلك بعدما أكد مسؤولون بالجالية المصرية في تركيا لـ"العربية.نت"، أنه تم إنقاذ 4 مصريين بينهم طفل من تحت الأنقاض في تركيا عقب الزلزال المدمر الذي وقع صباح الاثنين فيما كانت السلطات تواصل جهودها للبحث عن مصري وزوجته تحت الأنقاض وتم انتشال جثتيهما بالفعل.

الخارجية تتابع

وقالت إنه تم إخراج 4 مصريين من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي التركية، بينهم طالبتان الأولى تدعى ريم والثانية تدعى سهيلة كما تم إخراج طفل وطالب يدعى معتز.

إلى ذلك أعلنت الخارجية المصرية أن غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة تتابع موقف المصريين في كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال.