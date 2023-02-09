مصاب بمرض خطير.. أسرة نيرة تطالب بتنفيذ إعدام قاتلها علنا

طالبت أسرة نيرة أشرف فتاة المحلة التي قتلها زميلها وقضت محكمة النقض في مصر بتأييد إعدامه اليوم الخميس بتنفيذ حكم الإعدام علناً وإذاعته على الهواء مباشرة.

وقال خالد عبد الرحمن محامي أسرة نيرة في تصريحات خاصة لـ العربية.نت: إنه سيتقدم بطلب رسمي لإذاعة حكم الإعدام على الهواء مباشرة، مؤكدا أن إذاعة تنفيذ الحكم علنا سيشفي صدور الأسرة وسيكون رادعا لمن تسول له نفسه تكرار مثل هذه الجريمة البشعة .

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من جانبها قالت ثناء الغريب والدة نيرة لـ العربية.نت: إن القضاء العادل اقتص لدماء ابنتها التي سالت أمام الجميع وشاهدها الملايين وهي تذبح علنا في وضح النهار، مضيفة "إنها زارت قبر ابنتها وقالت لها إن شرفها عاد إليها وغسل من جديد وعاد حقها.

في سياق متصل طالب خالد البري محامي القاتل محمد عادل بإحالة المتهم للطب النفسي مؤكدا أنه مصاب بمرض نفسي خطير قد يخفف عنه العقوبة.

وكشف أنه دفع بمذكرة بها 10 أسباب لطعن الحكم وإنقاذه من حبل المشنقة موضحا أن الضحية نيرة أشرف وأهلها هم من قاموا بتوصيل المتهم لتلك الحالة المزرية والتي دفعته لارتكاب جريمته.

وكانت محكمة النقض قد قضت اليوم الخميس بقبول الطعن المقدم من محمد عادل، قاتل نيرة أشرف "شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد عقوبة الإعدام للمتهم".

ومن قبل قضت محكمة جنايات المنصورة في 6 يوليو الماضي، بالإعدام ضد محمد عادل.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها.