والدة ذابح نيرة تتحدث عن أياد خفية: "الحادث مدبر وحولوه لداعشي"

في أول ظهور لها مع وسائل الإعلام كشفت والدة محمد عادل قاتل نيرة أشرف تفاصيل مثيرة حول ابنها ودوافعه لارتكاب جريمته.

وقالت في مقابلة مع "العربية.نت" في منزلها، حيث ترقد مريضة عقب صدور حكم من محكمة النقض بتأييد إعدام نجلها، إن ابنها عاش يتيماً وافتقد لعطف الأب منذ طفولته، ورغم ذلك كان متفوقاً في دراسته، ومثار إعجاب معلميه، مؤكدة أنه طوال حياته لم يتسبب في أي مشكلة ولم يكن طرفا في مشاجرة واحدة بل كان خجولا لأبعد حد.

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وأضافت أن ابنها كان يحب نيرة ويعشقها لدرجة الجنون لكنها وأسرتها استغلوا طيبته وشهامته واستنزفوه نفسيا وماديا، متسائلة: هل شاب يحمل كل هذا الكم من الخجل والطيبة والأدب يصبح قاتلا ويذبح زميلته بهذه الوحشية؟



نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل محمد عادل قاتل نيرة أشرف

واتهمت والدة المتهم، أسرة نيرة بالتسبب في ضياع مستقبل ابنها وتحويله لداعشي بسبب تصرفاتهم التي اتسمت على حد تعبيرها بالأنانية والرغبة في تحويله لما يشبه بالخادم عندهم وعند ابنتهم، مضيفة لماذا تورطت أسرة نيرة في الحصول على توقيع ابنها على إيصالات أمانة وبمبالغ كبيرة تمهيدا لابتزازه وتحويله لأسير لرغباتهم.

وقالت إن وقائع الجريمة غير منطقية فمن الذي قام بتصويرها ومن الذي نشر صورة بطاقته الشخصية ومن الذي اختطف هاتفه المحمول وأفرغ كل ما فيه من محادثات؟ موضحة أن ابنها محمد لم يكن يعلم بموعد استقلال نيرة للحافلة التي أقلتهما سويا قبل ارتكابه للجريمة، وملمحة لوجود تهديدات تعرض لها ابنها من أسرة نيرة وبعض البلطجية الذي استعانوا بهم.

وأشارت الأم إلى أنها لا يمكن أن تصدق إقدام ابنها على ارتكاب جريمة قتل بمثل تلك الوحشية، مؤكدة وجود أياد خفية تسببت وتورطت في الجريمة.

وكانت أسرة نيرة أشرف فتاة المحلة التي قتلها زميلها وقضت محكمة النقض في مصر بتأييد إعدامه، اليوم الخميس، قد طالبت بتنفيذ حكم الإعدام علنا وإذاعته على الهواء مباشرة.

وقال خالد عبد الرحمن محامي أسرة نيرة في تصريحات خاصة لـ العربية.نت "إنه سيتقدم بطلب رسمي لإذاعة حكم الإعدام على الهواء مباشرة، مؤكدا أن إذاعة تنفيذ الحكم علنا سيشفي صدور الأسرة وسيكون رادعا لمن تسول له نفسه تكرار مثل هذه الجريمة البشعة.

من جانبها، قالت ثناء الغريب والدة نيرة لـ"العربية.نت" إن القضاء العادل اقتص لدماء ابنتها التي سالت أمام الجميع وشاهدها الملايين وهي تذبح علنا في وضح النهار، مضيفة "إنها زارت قبر ابنتها وقالت لها إن شرفها عاد إليها وغسل من جديد وعاد حقها".

وكانت محكمة النقض قد قضت اليوم الخميس بقبول الطعن المقدم من محمد عادل، قاتل نيرة أشرف "شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد عقوبة الإعدام للمتهم".

ومن قبل قضت محكمة جنايات المنصورة في 6 يوليو الماضي، بالإعدام ضد محمد عادل.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها.