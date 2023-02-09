وفد من حماس بالقاهرة لبحث الأوضاع في فلسطين

وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد من قيادة الحركة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الوفد يضم صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وخليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وروحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة.

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الانتهاكات في القدس

كما من المقرر أن يبحث وفد حماس مع القيادة المصرية الإجراءات والانتهاكات في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد العنف تجاه الشعب الفلسطيني وحالة الحصار في القطاع، وسبل التعامل مع هذه التطورات.

جاء ذلك بعدما التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين السبت الماضي، اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية في العاصمة المصرية القاهرة.

دعوة رسمية

وكشف دواد شهاب القيادي بالحركة في تصريحات سابقة لـ"العربية .نت"، أن الوفد الذي يزور القاهرة بدعوة رسمية اتفق مع رئيس المخابرات المصرية على استمرار الاتصالات والتشاور بشأن كافة القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة والقدس بشكل خاص، مضيفا أنه تم خلال اللقاء بحث أخر التطورات في الأراضي المحتلة والأوضاع في جنين والحصار والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الجانبين بحثا العلاقة الثنائية، والجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني.

يذكر أن الأوضاع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، تشهد حالةً من التوتر في أعقاب تصاعد انتهاكات القوات الإسرائيلية ووقوع سلسلة من الحوادث الدامية أوقعت العديد من القتلى والجرحى بين الإسرائيليين والفلسطينيين.