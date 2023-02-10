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مصرع اثنين وإصابة 20 في انهيار عقار بمصر

القاهرة -العربية.نت 
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 20 شخصا في انهيار عقار بمحافظة البحيرة شمال مصر

وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار في منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة جراء انفجار أسطوانة غاز.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث حيث تم الدفع بعدد من سيارت الحماية المدنية و15 سيارة إسعاف لنقل المصابين، فيما تم فرض طوق أمني حول العقار وفصل كافة المرافق عنه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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