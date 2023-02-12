بالصورة.. علا غانم بالمستشفى تعاني ارتجاجاً بالمخ ونزيفاً داخلياً

بعد أيام من خلافها مع زوجها، تعرضت الفنانة المصرية علا غانم لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات يالقاهرة، وذلك بعد أيام من خلافها مع زوجها عبدالعزيز حسن.

وقالت ابنتها كاميليا: "للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من ارتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، بحسب تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي".

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وخضعت علا غانم، أمس السبت، لعملية جراحية عاجلة أجرت خلالها تركيب مسمار في إصبع اليد اليسرى، كما كشفت الفحوص أنها تعاني من شرخ في الضلع السادس بالقفص الصدري.

استغاثة إلى حرم السيسي

وكانت الممثلة الشهيرة تقدمت باستغاثة إلى السيدة المصرية الأولى انتصار السيسي، وكذلك المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، منذ أيام عبر "انستغرام".

وكشفت حينها لـ"ET بالعربي" عن أسباب تقدمها باستغاثة، قائلة: "البطلجية مسكوني أنا وأمي وظلوا يضربوني مثل الكرة، كما تمكنوا من تكسير كاميرات المراقبة وجهاز DVR واقتحام مكتبي، وكذلك سرقة مشغولاتي الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون أن يحملوه"، مضيفة "حاولت الفرار منهم على الفور حفاظا على حياتي وتوجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم أتمكن من العودة إلى منزلي مرة أخرى".

بينما رد عبد العزيز لبيب زوج علا غانم على تصريحاتها قائلا: "كلام علا غانم عار تماما من الصحة، لأنها هي التي اعتدت عليا بالتعاون مع البلطجية وحدثت لي بعض الإصابات، أنا أعاني من كسور وعندي قطع في يدي 6 غرز، وحاجبي مفتوح 2 سم، وعلا ووالدتها لا يوجد بهما أي إصابات".