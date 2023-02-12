مصرية تضع لزوجها السم.. ثم تحرق جثته في غرفة النوم

جريمة مروعة هزت مواقع التواصل في مصر، فقد أنهت امرأة حياة زوجها، بعدما أشعلت النيران في غرفة النوم عقب سكب البنزين في الغرفة وعلى جسده أثناء نومه.

في التفاصيل، أفادت المعلومات الأولية أن امرأة في قرية المجفف التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية سكبت البنزين على جسد زوجها وقت نومه، وأغلقت باب الغرفة بعدما أشعلت النيران، التي أودت بحياته، وفق ما أوردت مواقع إخبارية مصرية.

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السم قبل الحرق

كما أفادت أن الزوجة وضعت لزوجها السم في الطعام قبل أن تسكب على جسده 6 زجاجات بنزين وتشعل النيران فيه.

وتسبب الحريق في انهيار أحد جدران الغرفة فيما جرى ضبط الزوجة المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

خلافات أسرية



وتبين من التحريات أن خلافات شديدة نشبت بين الزوج ويدعى "محمد خ." 30 سنة، وزوجته قامت على إثرها الأخيرة بوضع مادة سامة في مشروب وتقديمه له، وبعدما تأكدت من وفاته سكبت عليه 6 زجاجات من البنزين وأشعلت النيران فيه حتى تفحمت جثته تماما.



الزوج القتيل غرفة النوم بعد حرقها

بمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الجريمة بسبب تفاقم الخلافات بينها وبين زوجها وتعمده إهانتها كما اعترفت أنها خططت لقتله بالسم والحرق.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت تكليف أجهزة الأمن لكشف ملابسات الحادث.