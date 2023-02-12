بالصور.. هبوط أرضي في كورنيش مدينة مصرية على حدود ليبيا

بعد أيام من هبوط أرضي شهدته مدينة الإسكندرية الساحلية، شهدت مدينة السلوم المصرية القريبة من الحدود الليبية هبوطاً أرضياً في إحدى نقاط الكورنيش المحاذي لساحل البحر المتوسط.

وفوجئ المواطنون بهبوط في كورنيش السلوم بطول 30 متراً وسط المدينة، فضلاً عن سقوط أحد أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

مادة اعلانية

ما أثار الرعب خشية أن يكون وقع تأثراً بتوابع زلازل تركيا أو مقدمة لتوابع جديدة قد تصيب المدينة والمدن الساحلية الموازية.

تقلبات جوية

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الهبوط حيث تمت معاينته ووضع حواجز حوله منعاً لأي إصابات بين المواطنين.

في السياق، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، إن تعرض البلاد لتقلبات جوية ونشاط رياحي تسبب بتغيرات في الطقس ببعض المحافظات، وعلى إثرها حصل انهيار بطول 30 متراً في كورنيش السلوم، وسقط أحد أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

كما أشار إلى أنه تم إبلاغ حماية الشواطئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة تداعيات الهبوط.