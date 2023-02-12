مباراة كرة قدم داخل مسجد تثير ضجة بمصر.. والأوقاف ترد

وضع القراءة
100% حجم الخط
خلال الساعات القليلة الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتداول مقطع فيديو يظهر فيه أحد المشايخ وهو يلعب كرة القدم مع الأطفال داخل المسجد، ويدربهم على حراسة المرمى.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معبرين عن غضبهم مما يجري داخل بيت من بيوت الله، حيث وصف البعض هذا الفعل بالتعدي على حرمة بيت الله وقدسيته، كونه مكانا للعبادة والسكينة لا اللعب والمزاح.
مادة اعلانية
حقيقة الأمر
وردا على الضجة التي أحدثها الفيديو، كشفت وزارة الأوقاف المصرية حقيقة الأمر، وقال القطاع الديني بالأوقاف في بيان له اليوم الأحد، إن هذا الفيديو فضلًا عن أنه قديم فإنه ليس في أي من مساجد مصر.
وقال الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الشيخ الذي يظهر في الفيديو ليس مصرياً وإنما من دولة أخرى.
اقرأ أيضاً
-
طلب شاياً من تحت الركام.. "حميدو" سحر السوريين وأبكاهمكثيرة هي القصص المأساوية التي صعقت العالم أجمع خلال الأيام الماضية، مع انتشال جثث ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، مخلفاً ... سوريا
-
طفلة سورية خرجت من تحت الركام: ما خفت من الدكتور خفت من الأرضروت طفلة سورية صغيرة تفاصيل مأساوية صادمة عاشتها مع عائلتها بعد وقوع الزلزال المدمر في سوريا الأسبوع الماضي.وقالت في فيديو نشره حساب "فريق الاستجابة ... سوريا
-
قد تشعل غيظ موسكو.. هل تصنع بريطانيا أسلحة في أوكرانيا؟بعدما فتح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الباب أمام بريطانيا لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بعد نداء من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية