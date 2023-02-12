مباراة كرة قدم داخل مسجد تثير ضجة بمصر.. والأوقاف ترد

خلال الساعات القليلة الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتداول مقطع فيديو يظهر فيه أحد المشايخ وهو يلعب كرة القدم مع الأطفال داخل المسجد، ويدربهم على حراسة المرمى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معبرين عن غضبهم مما يجري داخل بيت من بيوت الله، حيث وصف البعض هذا الفعل بالتعدي على حرمة بيت الله وقدسيته، كونه مكانا للعبادة والسكينة لا اللعب والمزاح.

مادة اعلانية

حقيقة الأمر

وردا على الضجة التي أحدثها الفيديو، كشفت وزارة الأوقاف المصرية حقيقة الأمر، وقال القطاع الديني بالأوقاف في بيان له اليوم الأحد، إن هذا الفيديو فضلًا عن أنه قديم فإنه ليس في أي من مساجد مصر.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الشيخ الذي يظهر في الفيديو ليس مصرياً وإنما من دولة أخرى.