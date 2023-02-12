وفاة بلوغر مصرية بشكل مفاجئ عن 27 عاماً.. والسبب غامض!

وسط حالة من الصدمة بين متابعيها ومحبيها، أعلنت عائلة البلوغر المصرية دينا صبحي، أمس السبت، عن وفاتها عن عمر ناهز 27 عاما، دون الإفصاح عن سبب الوفاة.

وبمجرد الإعلان عن وفاة صانعة محتوى في مجال الموضة والأزياء عبر حسابها على إنستغرام، ظن البعض أن صفحتها تعرضت للسرقة، خاصة أن كل الصور والفيديوهات التي كانت فيها قد تم حذفها.

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بدورها، أكدت إحدى صديقات الراحلة الخبر عبر انستغرام، قائلة: "صاحبتي وأختي في ذمة الله عروس الجنة اللهم لا اعتراض إنا لله وإنا إليه راجعونربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويجعل مثواك الأخير الفردوس الأعلى يارب اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنة اللهم اعف عنها".

كما أعلنت صديقتها مي حجر عن موعد الجنازة المقرر لها أن تكون في الاسكندرية وكتبت: "صلاة الجنازة والدفنة في مسجد المنارة 3 من شارع أبو قير"، ونشرت أيضا آخر صورة جمعتها بصديقتها مع تعليق: "مش قادرة اتخيل أن دي آخر صورة لينا بس إنا لله وإنا إليه راجعون وجعتي قلبي ربنا يرحمك ويصبرني على فراقك".

وشكّل الخبر حالة من الحزن والصدمة وسط محبيها، داعين لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ودينا صبحي تخرجت في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية في مصر، واشتهرت بتقديم نصائح للفتيات عن كيفية تنسيق الملابس، ويتابعها نحو 224 ألف شخص على حسابها بـ"إنستغرام"، و781.6 ألف شخص على "تيك توك".