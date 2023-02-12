"عرس تحول إلى مأتم".. مصري يسقط متوفياً خلال حفل خطوبته

واقعة صادمة وحزينة شهدتها إحدى قاعات الأعراس في العاصمة المصرية القاهرة حيث سقط عريس شاب متوفياَ أمام المدعوين خلال حفل خطوبته.

وفوجئ المدعوون بحفل خطوبة أحد الشباب، ويدعى مؤمن أحمد الهلاوي، بسقوطه متأثراً بإصابته بغيبوبة أودت بحياته، وسط ذهول وصدمة أفراد أسرته وأصدقائه.

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وكتب مصور العرس، ويدعى مجدي المنصوب، على حسابه على "فيسبوك" رسالة مؤثرة ودّع بها الشاب المتوفي قائلاً: "من الصدمة مش قادر أصدق، إن الصورة دي النهاردة من خطوبة مؤمن؛ صورته السيشن انهاردة وروحت وتعبت وكان عازمني عالخطوبة ومقدرتش وتوفي جوة القاعة وسط أهله والمعازيم مش عارف إزاي".

وعبّر أصدقاء الشاب أيضاً عن حزنهم الشديد لرحيله المفاجئ، وقال أحدهم إن الراحل ترك حزناً كبيراً في نفوس أصدقاءه وأسرته، فيما تعالت دعوات الجميع له بالرحمة والمغفرة.