السيسي: ما حدث في 2011 كلف مصر 450 مليار دولار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن ما حدث عام 2011 كلف مصر 450 مليار دولار.

وخلال كلمته في جلسة حوارية بالقمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الاثنين، استعرض خلالها التطورات التي شهدتها الدولة المصرية وتجربتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، حيث كشف أن التحدي الأول الذي واجه الدولة المصرية بعد 2011 هو التشرذم وفقد الأمل واليأس الذي عانى منه المصريون، موضحا أن مصر واجهت منذ 2011 مجموعة من التحديات، أبرزها الوضع الاقتصادي والفوضى.

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وتابع الرئيس المصري قائلا "إن الجهاز الإداري في الدولة كان يعاني من الترهل والتراجع، حيث تم توظيف ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص بالجهاز به، فيما لا تحتاج الدولة وسكانها أكثر من ثلثهم".

%5 من مساحة مصر

كما أكد السيسي أن المصريين يعيشون على 5% من مساحة مصر، وأن الدولة تستهدف الوصول إلى 12% من إجمالي مساحتها من خلال بناء 24 مدينة ذكية.

وأوضح أن تطوير التعليم يحتاج إلى 250 مليار دولار، وأن حل التحديات يكون بالأفكار والمبادرات، مشيرا إلى أن بلاده بها 25 مليون طالب، وفي التعليم الجامعي 4 ملايين طالب، ويتم تخريج 700 ألف سنويا.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، قد أعلن أن الرئيس السيسي قد شارك في "المائدة المستديرة للشركات الناشئة المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، حيث أكد حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم، والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.