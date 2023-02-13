انتقاماً لكلب.. مصري ينهي حياة زوج أخته بـ 3 رصاصات

شهدت العاصمة المصرية جريمة مروعة، حيث لقي شاب مصرعه علي يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية في منطقة المطرية.

في التفاصيل، قتل شاب على يد شقيق زوجته الذي كان يقطن بنفس العقار في منطقة المطرية بالقاهرة. وقال شقيق القتيل لموقع "القاهرة 24" إن السبب وراء ارتكاب الجريمة هو كلب، مشيرًا إلى أن المتهم دائما ما يؤذي الجيران بكلبه الذي يربطه دائما على سلم البناية.

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خلافات بسبب كلب

وأضاف شقيق المجني عليه أن "المتهم قتل شقيقه بطلق ناري في رقبته أودى بحياته في الحال، بسبب خلافات استدعت على إثرها زوجة المجني عليه شقيقها فتشاجر مع المجني عليه وقتله متعمدا".

كما أضاف أن هناك واقعة قديمة، حيث عضّ هذا الكلب زوجة المجني عليه، وحدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه، وتدخل عدد من الأشخاص لحل هذا الخلاف، وانتهت الأزمة في حينه.

وأشار شقيق القتيل إلى أنه في يوم الواقعة، عضّ هذا الكلب ابنة المجني عليه، عندها غضب وفك الكلب وسرحه.

قرر طرده من بيته

لكن المتهم عند عودته من الخارج طلب من المجني عليه أن يترك المنزل بسبب تسريحه للكلب، فرفض الضحية، ومن ثم أطلق المتهم عليه 3 أعيرة نارية أودت بحياته.

إلى هذا، قررت النيابة سرعة ضبط المتهم ونقل جثة القتيل إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة وإجراء الصفة التشريحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.