بلاغ في تركيا ضد إخواني مصري مدان باغتيال النائب العام

في تطور لافت، تقدم المستشار القانوني لمؤسسة تركية، وهي البيت المصري التركي، ببلاغ لمكتب المدعي العام التركي يتهم إخوانيا مصريا هاربا ويقيم في اسطنبول بتخريب العلاقات مع القاهرة والإساءة والإضرار بالأمن القومي التركي.

وطالبت المؤسسة التركية التي تهتم بمجالات العلاقات التركية المصرية بالتحقيق مع الإرهابي المصري وقائد لجان الخلايا النوعية للإخوان يحيى موسى بتهمة الإضرار بالأمن القومي التركي وتعطيل مسيرة عودة العلاقات المصرية التركية.

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جالية مصرية إخوانية

وذكر محمد ترك أوغلو، نائب رئيس البيت التركي المصري لـ"العربية.نت" أن يحيى موسى وبعد كارثة الزلزال التي تعرضت لها تركيا وظهور الحاجة الماسة للتعاون مع جالية مصرية رسمية يمكن التنسيق معها لترتيب أوضاع المصريين المقيمين في تركيا وكذلك الطلاب الدارسين هناك، حاول تكريس التعامل مع قيادات إخوانية تتولى إدارة منظمة تدعي أنها الجالية المصرية ويترأسها قيادي إخواني هو عادل راشد، مضيفا أن البيت التركي المصري طلب قبل أيام توجيه دعوة رسمية لتأسيس جالية مصرية رسمية يحق لها التعامل مع السلطات التركية والمصرية على السواء لشدة الاحتياج إليها في مثل هذه الظروف.

وأضاف أن البيت المصري التركي أعلن بالفعل قبل أيام عن تأسيس الجالية المصرية التي سيتم اعتمادها بالسفارة المصرية عقب تبادل السفراء بين مصر وتركيا، كما دعا عموم المصريين المقيمين في تركيا للتسجيل تمهيدا لترتيب الأوراق لاعتمادها بالسفارة المصرية وعقد جمعية عمومية وانتخاب جالية.

كما أضاف أنه لا توجد جالية مصرية رسمية في تركيا، ولذلك حاول الإخوان وأنصارهم استغلال تلك الظروف الاستثنائية الحالية وكارثة الزلزال للادعاء بتمثيل كيانهم جموع المصريين في تركيا.

وأشار أوغلو إلى أن هذا الكيان الإخواني يمثل مؤسسيه فقط ولا يجوز له التحدث باسم الجالية المصرية، مشيرا إلى أنه إزاء ذلك فإن الإرهابي الإخواني المصري حاول إجهاض تلك الدعوة، واتهم المؤسسة التركية بالعمالة لجهات خارجية، وزعم أن مؤسسيه من المرتبطين بأجندات خارجية تعمل ضد الإخوان وضد النظام التركي.