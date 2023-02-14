صور متداولة تصدم المصريين.. "لانشون" بفضلات الفئران

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصور لنوع شهير من اللحم المصنع "لانشون" تحتوي على فضلات الفئران، الأمر الذي أثار غضب رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين.

وبدأت القصة بتحذير نشرته صاحبة الواقعة مرفق بالصورة، قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله بحذركم من شراء لانشون، لقينا جواه فضلات الفئران، أعزكم الله، وحسبي الله ونعم الوكيل في معدومي الضمير، أنا جايباه للقطط ومرضيوش يأكلوه".

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ومن جانبها علقت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، على الواقعة في تصريحات محلية قائلا "إنه تم التنبيه أكثر من مرة عن أضرار مصنعات اللحوم، فمنظمة الصحة العالمية تعتبرها العدو الأول لصحة الإنسان، لما تسببه من أضرار رهيبة، بجميع أنواعها مثل: "اللانشون والسجق والهوت دوج والبسطرمة"، مؤكدة: "المواد التي تضاف في مصنعات اللحوم تدمر الصحة".

تحذيرات من اللحوم المصنعة

وأكدت زكي أنه يفضل عدم استخدام مصنعات اللحوم داخل المنازل سوى مرة واحدة فقط في الأسبوع وتكون منتجات جيدة السمعة، مشيرة إلى أن منتج اللانشون الذي يحتوي على فضلات الفئران لم يكن منتجا جيد السمعة على الإطلاق، فمنذ عدة أشهر وجد في منتج لانشون مجهول المصدر ريش دواجن وبواقي عظام، فكل ما نتخيله يوجد داخل "أكواز اللانشون رديئة السمعة"، ويتم وضعه في أفران الطبخ لكي يخرج بهذا الشكل.

وأضافت زكي أن الصورة الموضحة لمنتج اللانشون الذي يحتوي على مخلفات الفئران لا يمكن أن يكون تم طهيه، وهذا يوحي أن هذا المصنع يضع "أكواز اللانشون" في أماكن مفتوحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لذلك تتناولها الفئران وظهرت لنا بالشكل المتواجد في الصورة.

وأشارت زكي إلى أن هناك تساؤلات كثيرة على تلك الصورة، ويجب أن يتم تحليل هذا النوع من اللانشون، ويجب أن يتم تدشين حملة مفاجئة على مصنع هذا المنتج وتحليل الكميات المتواجدة بداخله، ويجب على المواطنين الابتعاد عن مصنعات اللحوم بأي شكل من الأشكال، والابتعاد عن الأنواع رديئة السمعة.