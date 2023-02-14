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أسماك قرش - أرشيفية
أسماك قرش

هذا النوع من الأسماك فيه سم قاتل.. تعرف عليه

أستاذ علوم البحار بجامعة السويس الدكتور محمود حنفي يحذر من تناول لحم القروش لاحتوائه على الزئبق

القاهرة- العربية.نت
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حذر الدكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار بجامعة السويس المصرية من تناول لحم أسماك القرش، مشيرا إلى خطورة تناولها وخاصة على الأطفال.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية إن تناول لحم القروش خطر جدا على الصحة وخاصة على الأطفال، وذلك لوجود مادة الزئبق في لحمه بكميات كبير جدا.

وأوضح أن كل المواد السامة والعناصر الثقيلة، وخصوصًا الزئبق، تترسب في لحم القروش، وتتجاوز 9 أضعاف النسبة المسموح به عالميا، مشيرا إلى أن الزئبق خطر جدا على نسبة ذكاء الأطفال، لذلك تحرم دول كثيرة أكل لحوم القروش.

ولفت حنفي إلى أن هناك الكثير من الأسواق التي تبيع لحم القروش في مصر، محذرا من تناول هذه اللحوم.

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زعانف القرش خطر

وفي سياق متصل، وجدت دراسة حديثة نسبيا أن زعانف هذا النوع من الأسماك تحتوي على كميات كبيرة من السموم.

وبحسب ما أوردته مجلة فوربس في وقت سابق، قام فريق بحثي من أميركا وهونغ كونغ بفحص أكثر من 250 قطعة من زعانف سمك القرش بأنواعها المختلفة ، وتبين وجود مستويات زئبق عالية جدًا.

وعلى وجه التحديد، تحتوي زعانف القرش على نسبة من الزئبق أكثر من 6 إلى 10 مرات مقارنة بالمستوى الآمن الذي حدده مركز هونغ كونغ لسلامة الأغذية.

يذكر وفق الإحصاءات أن لحم أسماك القرش يستهلك بكثرة في قارة آسيا.

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