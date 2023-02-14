وفاة الصحافي المصري الكبير مرسي عطا الله عن 80 عاماً
اشتهر بكتابة مقال يومي في الأهرام بعنوان "كل يوم"، يرصد فيه مستجدات الحياة السياسية والاجتماعية في مصر والوطن العربي.
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توفي الكاتب الصحافي المصري مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، عن عمر 80 عاما، الثلاثاء.
ولد مرسي عطا الله عام 1943 في محافظة الغربية، وكانت نقطة التحول الفارقة في حياة الأسرة حين انتقل الوالد إسماعيل عطا الله إلى ديوان وزارة الزراعة بالجيزة، ونقل إثر ذلك إقامة الأسرة إلى ميدان الجيزة، ليلتحق مع شقيقه الأكبر بالمدرسة السعيدية الثانوية بجوار جامعة القاهرة، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة.
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واشتهر بكتابة مقال يومي في الأهرام بعنوان كل يوم، يرصد فيه مستجدات الحياة السياسية والاجتماعية في مصر والوطن العربي.
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